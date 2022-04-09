Война в Украине: родители пишут данные детей и вешают бирки на малышей (фото)

С начала вторжения России в Украину погибли 176 детей, еще более 324 получили ранения

Родители указывают данные ребенка / Коллаж "Сегодня"

В Украине родители пишут данные ребенкана бирке и крепят ее на одежду малышей. Это на тот случай, если места из пребывания будут бомбить.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Так теперь "снаряжают" украинских детей на случай, если места их пребывания будут бомбить. Путинским мр**ям все равно что бомбить. У них есть тактика, которой они придерживаются очень давно – убивают мирное население", – говорится в сообщении.





Во время войны родители пишут данные детей на бирке. Фото: Антон Геращенко

На случай, если убьют

В Украине из-за войны родители пишут данные ребенкаи свои контакты прямо на теле малыша. Это на тот случай, если взрослых убьют, а ребенок выживет.



"Родители пишут свои контакты на телах своих детей на случай, если их убьют, а ребенок выживет", – говорится в сообщении.

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