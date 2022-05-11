Вместо арбузов? Оккупанты собрались выращивать "травку" в Херсонской области

Россияне обещая местным "аграриям" защиту, процент с прибыли и должности в своих "региональных администрациях"

Россияне выращивают коноплю / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты решили организовать наркобизнес на временно оккупированной территории Херсонской области. В Генической общине россияне выращивают плантации конопли, а местным "фермерам" пообещали защиту и процент от прибыли.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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"Ко всем ранее известным преступлениям орков на территории Херсонской области добавился наркобизнес. Орки и их прислужники в Генической громаде занялись организацией плантаций конопли, обещая местным "аграриям" защиту, процент с прибыли и должности в своих "региональных администрациях". Собственно, это примерно все, что может дать Херсонской области русский мир кроме памятников советской эпохи, террора и дефицита всего", - говорится в сообщении.

Оккупанты хотят присоединить Херсонскую область к РФ

Оккупационные власти Херсонской области хотят присоединить регион к составу РФ. При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия освободит Херсон. На что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что решение должны принимать местные жители.

"Оккупационные власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России", – рассказал т.н. "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов.

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