Замість кавунів? Окупанти зібралися вирощувати "траву" на Херсонщині

Росіяни обіцяють місцевим "аграріям" захист, відсоток із прибутку та посади у своїх "регіональних адміністраціях"

Росіяни вирощують коноплю / Колаж "Сьогодні"

Окупанти вирішили організувати наркобізнес на тимчасово окупованій території Херсонської області. У Генічеській громаді росіяни вирощують плантації коноплі, а місцевим "фермерам" пообіцяли захист та відсоток від прибутку.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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"До всіх раніше відомих злочинів орків на території Херсонської області додався наркобізнес. Орки та їхні прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій коноплі, обіцяючи місцевим "аграріям" захист, відсоток із прибутку та посади у своїх "регіональних адміністраціях". Власне, це приблизно все, що може дати Херсонській області російський світ крім пам'яток радянської епохи, терору та дефіциту всього", – йдеться у повідомленні.

Окупанти хочуть приєднати Херсонську область до РФ

Окупаційна влада Херсонської області хоче приєднати регіон до складу РФ. При цьому радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон. На що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що рішення мають ухвалювати місцеві жителі.

"Окупаційна влада Херсонської області звернеться до Путіна з проханням включити регіон до складу Росії", – розповів т.зв. "заступник голови військово-цивільної адміністрації області" Кирило Стремоусов.

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