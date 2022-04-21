В Запорожской области сбили вражеский вертолет РФ Ка-52 – красивое видео

В Сети опубликовали редкие кадры из Запорожской области, на которых запечатлен российский ударный вертолет Ка-52, уничтоженный украинским ПЗРК 9К38 "Игла".
Ролик опубликовали Ukraine Weapons Tracker в Twitter.
Вертолет был уничтожен 21 апреля.
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#Ukraine: Rare footage from #Zaporizhzhia Oblast today showing a Russian Ka-52 attack helicopter taken out by a Ukrainian 9K38 Igla MANPADS. pic.twitter.com/5Vb0jJJUfm— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 21, 2022
Ситуация в Украине
- В Харькове в результате обстрелов оккупантами жилых кварталов погибли пять человек и еще 17 получили ранения.
- В результате авиаудара российско-фашистких войск прекратил свое существование уникальный теннисный центр Федерации тенниса Украины в Ирпене.
- Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды.
- Украинские десантники уничтожили элитное мотострелковое подразделение вооруженных сил РФ из города Томск.
- Бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов российских оккупантов.
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