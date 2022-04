В Запорожской области сбили вражеский вертолет РФ Ка-52 – красивое видео

В Сети опубликовали редкие кадры из Запорожской области, на которых запечатлен российский ударный вертолет Ка-52, уничтоженный украинским ПЗРК 9К38 "Игла".

Ролик опубликовали Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Вертолет был уничтожен 21 апреля.

#Ukraine: Rare footage from #Zaporizhzhia Oblast today showing a Russian Ka-52 attack helicopter taken out by a Ukrainian 9K38 Igla MANPADS. pic.twitter.com/5Vb0jJJUfm