У Запорізькій області збили ворожий гелікоптер РФ Ка-52 – гарне відео

У Мережі опублікували рідкісні кадри із Запорізької області, на яких знято російський ударний вертоліт Ка-52, знищений українським ПЗРК 9К38 "Ігла".
Ролик опублікували Ukraine Weapons Tracker у Twitter.
Вертоліт було знищено 21 квітня.
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#Ukraine : Rare footage from #Zaporizhzhia Область today showing Russian Ka-52 атака helicopter від UK 9K38 Igla MANPADS. pic.twitter.com/5Vb0jJJUfm— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 21, 2022
Ситуація в Україні
- В Харкові внаслідок обстрілів окупантами житлових кварталів загинуло п'ятеро людей і ще 17 отримали поранення.
- Внаслідок авіаудару російсько-фашистських військ припинив своє існування унікальний тенісний центр Федерації тенісу України в Ірпені.
- Окупанти завдають удари не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди.
- Українські десантники знищили елітний мотострілецький підрозділ збройних сил РФ із міста Томськ.
- Бійці ЗСУ знищили замаскований склад боєприпасів російських окупантів.
- Українські військові відбили настання російських окупантів у Рубіжному та Попасній Луганській області.