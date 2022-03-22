В Винницкой области задержали группу переселенцев-диверсантов (видео)

Пять переселенцев из Харьковской области постоянно были на связи с российскими военными

Мужчин передали соответствующим спецслужбам. Фото: коллаж "Сегодня"

Полицейские Винницкой области задержали диверсионную группу, работавшую на врага.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

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"Пять переселенцев из Харьковщины поселились в Гайсинском районе, постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию. У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчин передали соответствующим спецслужбам", – говорится в сообщении.

Ситуация в Виннице