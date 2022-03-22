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На Вінниччині затримали групу переселенців-диверсантів (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 15:03
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П'ять переселенців із Харківської області постійно були на зв'язку з російськими військовими
Чоловіків передали відповідним спецслужбам. Фото: колаж "Сьогодні"
Чоловіків передали відповідним спецслужбам. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліцейські на Вінниччині затримали диверсійну групу, яка працювала на ворога.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП області.

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"П'ятеро чоловіків під виглядом переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими і передавали їм зібрану інформацію. У затриманих вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей. Чоловіки передані відповідним спецслужбам", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Вінниці

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