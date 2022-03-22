На Вінниччині затримали групу переселенців-диверсантів (відео)

Поліцейські на Вінниччині затримали диверсійну групу, яка працювала на ворога.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП області.
"П'ятеро чоловіків під виглядом переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими і передавали їм зібрану інформацію. У затриманих вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей. Чоловіки передані відповідним спецслужбам", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація у Вінниці
- 16 березня російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Один із снарядів потрапив у телевежу у Вінниці, через це у місцевих мешканців не працюють канали.
- У Вінницькій області ЗСУ збили три ракети окупантів.
- У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт. До нього прилетіло 8 ракет. На аеродромі також базується 456-та окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).
- З-під завалів на території аеропорту "Вінниця", де вчора, 6 березня, окупанти влаштували обстріл, дістали вже 15 людей. Є також загиблі військові та цивільні. На місці продовжують працювати рятувальники.