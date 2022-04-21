В Украину из США прибыли еще 4 рейса с военной помощью, в том числе с гаубицами – Пентагон

Украинские инструкторы приступили к изучению американских артиллерийских систем

Украина получила американские гаубицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину из США прибыли еще четыре самолета с военной помощью, включающий в себя артиллерийские системы – гаубицы. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 20 апреля, передает Радио Свобода.

"Еще четыре рейса прибыли за последние 24 часа с момента объявления о 800 миллионах долларов военной помощи. Некоторые из этих рейсов включали гаубицы", – сообщил чиновник в Пентагоне .

Реклама

Он также отметил, что украинские инструкторы уже приступили к обучению пользования данным оружием.

"Эти учения будут продолжаться около недели, после чего инструкторы вернутся в Украину, чтобы обучать своих коллег", – добавил сотрудник Минобороны США.

По его словам, учения проходят около 50 украинцев в стране за пределами Украины. Чиновник не уточнил, в какой стране они проходят. Он также рассказал, что в Европу уже прибыли американские гаубические снаряды для отправки в Украину.

Реклама

США заявили, что а последнем пакете помощи на сумму 800 миллионов долларов отправят в общей сложности 40 000 гаубических снарядов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.

Также мы информировали, что 19 апреля представители ряда стран заявили, что собираются предоставить Украине более тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства. Сайт "Сегодня" выяснял, какие страны окажут Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.