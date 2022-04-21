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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

В Україну з США прибули ще 4 рейси з військовою допомогою, у тому числі з гаубицями – Пентагон

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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21 квітня, 10:36
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Українські інструктори розпочали вивчення американських артилерійських систем
Україна отримала американські гаубиці. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна отримала американські гаубиці. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну з США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що включає артилерійські системи – гаубиці. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Радіо Свобода.

"Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів військової допомоги. Деякі з цих рейсів включали гаубиці", – повідомив чиновник у Пентагоні.

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Він також зазначив, що українські інструктори вже розпочали навчання користування цією зброєю.

"Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег", – додав співробітник Міноборони США.

За його словами, навчання відбуваються близько 50 українців у країні за межами України. Чиновник не уточнив, у якій країні вони відбуваються. Він також розповів, що до Європи вже прибули американські гаубічні снаряди для відправки до України.

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США заявили, що в останньому пакеті допомоги на суму 800 мільйонів доларів відправлять загалом 40 000 гаубичних снарядів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні, щоб зупинити війну. У тому числі Київ попросив зброю.

Також ми інформували, що 19 квітня представники низки країн заявили, що мають намір надати Україні більше важке озброєння , у тому числі бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, які країни нададуть Україні військову допомогу найближчим часом та як вона вплине на перебіг війни.

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