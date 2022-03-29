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В Украине согласовали три гуманитарных коридора на 29 марта

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29 марта, 10:30
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Украинцы сегодня смогут выехать из городов – Мариуполь, Бердянск и Энергодар
В Украине проводят эвакуацию
В Украине проводят эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день, 29 марта, в Украине согласовали три гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Донецкая область

С Мариуполя в Запорожье люди смогут выехать на собственном транспорте. Также сейчас из Запорожья выехали 34 автобуса для эвакуации мариупольцев с Бердянска.

"Мы рассчитываем, что к вечеру они доберутся до города. Вчера нам удалось вывезти с Бердянска 880 мариупольцев", – сказала Верещук.

Контакты гуманитарных штабов:

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  • 3-62-76, 3-52-52
  • 0975515917
  • 0504397529.

Также для получения помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:

  • (095) 220-41-11
  • (067) 220-41-12
  • 0800-503-508

Запорожская область

С Мелитополя в Запорожье автобусы и гуманитарная помощь уже выехали из Запорожья. Час прибытия зависит от того, как быстро проедут блокпосты. Людей будут собирать около отделения ГСЧС.

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С Энергодара в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10 утра отправляется колона людей на частном транспорте. Формирование колоны напротив горсовета. В Энергодар также из Запорожья отправили сегодня гуманитарную помощь.

Помощь украинцам

Во время войны граждане Украины объединились ради общей победы над российскими оккупантами. Одним из важных остается гуманитарный фронт, ведь из-за обстрелов захватчиков многие населенные пункты оказались на грани выживания.

Общественные организации, волонтеры и частный бизнес организуют доставку продуктов и товаров первой необходимости на восток страны, а также в Киев. Недавно очередную партию продуктовых наборов получили территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

В Киевской области, в частности в направлении Ирпеня и Гостомеля, продолжаются ожесточенные бои. Страдает логистика, поэтому Иванковская, Дымерская и Полесская общины столкнулись с гуманитарной катастрофой.

Накануне глава МинВОТ Ирина Верещук сообщила, что все 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали, поэтому удалось эвакуировать более 5 тысяч человек. Раньше мы рассказывали, что Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов.

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Личный состав Личный состав
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Самолеты Самолеты
127
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Вертолеты Вертолеты
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Танки Танки
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ББМ ББМ
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Артиллерия Артиллерия
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Средства ПВО Средства ПВО
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РСЗО РСЗО
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Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
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Катера Катера
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