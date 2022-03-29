В Украине согласовали три гуманитарных коридора на 29 марта

Украинцы сегодня смогут выехать из городов – Мариуполь, Бердянск и Энергодар

В Украине проводят эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день, 29 марта, в Украине согласовали три гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Реклама

Донецкая область

С Мариуполя в Запорожье люди смогут выехать на собственном транспорте. Также сейчас из Запорожья выехали 34 автобуса для эвакуации мариупольцев с Бердянска.

"Мы рассчитываем, что к вечеру они доберутся до города. Вчера нам удалось вывезти с Бердянска 880 мариупольцев", – сказала Верещук.

Контакты гуманитарных штабов:

Реклама

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529.

Также для получения помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0800-503-508

Запорожская область

С Мелитополя в Запорожье автобусы и гуманитарная помощь уже выехали из Запорожья. Час прибытия зависит от того, как быстро проедут блокпосты. Людей будут собирать около отделения ГСЧС.

Реклама

С Энергодара в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10 утра отправляется колона людей на частном транспорте. Формирование колоны напротив горсовета. В Энергодар также из Запорожья отправили сегодня гуманитарную помощь.

Помощь украинцам

Во время войны граждане Украины объединились ради общей победы над российскими оккупантами. Одним из важных остается гуманитарный фронт, ведь из-за обстрелов захватчиков многие населенные пункты оказались на грани выживания.

Общественные организации, волонтеры и частный бизнес организуют доставку продуктов и товаров первой необходимости на восток страны, а также в Киев. Недавно очередную партию продуктовых наборов получили территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

В Киевской области, в частности в направлении Ирпеня и Гостомеля, продолжаются ожесточенные бои. Страдает логистика, поэтому Иванковская, Дымерская и Полесская общины столкнулись с гуманитарной катастрофой.

Накануне глава МинВОТ Ирина Верещук сообщила, что все 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали, поэтому удалось эвакуировать более 5 тысяч человек. Раньше мы рассказывали, что Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов.