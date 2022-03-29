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В Україні погодили три гуманітарні коридори на 29 березня

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29 березня, 10:30
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Українці сьогодні зможуть виїхати з міст – Маріуполь, Бердянськ та Енергодар
В Україні проводять евакуацію
В Україні проводять евакуацію / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогоднішній день, 29 березня, в Україні узгодили три гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Донецька область

З Маріуполя у Запоріжжі люди зможуть виїхати власним транспортом. Також зараз із Запоріжжя виїхали 34 автобуси для евакуації маріупольців із Бердянська.

"Ми розраховуємо, що до вечора вони дістануться міста. Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців ", – сказала Верещук.

Контакти гуманітарних штабів:

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  • 3-62-76, 3-52-52
  • 0975515917
  • 0504397529.

Також для отримання допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запоріжжі:

  • (095) 220-41-11
  • (067) 220-41-12
  • 0800-503-508

Запорізька область

З Мелітополя у Запоріжжі автобуси та гуманітарна допомога вже виїхали із Запоріжжя. Час прибуття залежить від того, як швидко проїдуть блокпости. Людей збиратимуть біля відділення ДСНС.

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З Енергодару у Запоріжжі у супроводі машини ДСНС о 10-й ранку відправляється колона людей на приватному транспорті. Формування колони навпроти міськради. В Енергодар також із Запоріжжя відправили сьогодні гуманітарну допомогу.

Допомога українцям

Під час війни громадяни України об'єдналися заради спільної перемоги над російськими окупантами Одним із важливих залишається гуманітарний фронт, адже через обстріл загарбників багато населених пунктів опинилися на межі виживання.

Громадські організації, волонтери та приватний бізнес організують доставку продуктів та товарів першої потреби на схід країни, а також до Києва. Нещодавно чергову партію продуктових наборів отримали територіальні центри соціального забезпечення Солом'янського району

У Київській області, зокрема у напрямку Ірпеня та Гостомелю, продовжуються запеклі бої. Страждає логістика, тому Іванківська, Димерська та Поліська громади зіткнулися з гуманітарною катастрофою .

Напередодні голова МінВОТ Ірина Верещук повідомила, що всі 10 узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали, тому вдалося евакуювати понад 5 тисяч людей. Раніше ми розповідали, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу на 1,5 мільйонів доларів.

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