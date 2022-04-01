В Ровенской области теробороне запретили носить оружие в общественных местах

На Совете обороны области приняли решение запретить безосновательное ношение оружия

Власть области выступила против ношения оружия / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в регионе решили запретить ношение огнестрельного оружия членами добровольческих формирований территориальных общин.

Об этом сообщил Виталий Коваль в Telegram.

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"На Совете обороны области приняли решение запретить безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия и щеголение им в общественных местах. Сейчас не время махать им где угодно. Оружие для того, чтобы защищать Родину. Отмечаю, членам ДФТГ Ровенской области неукоснительно соблюдать требования Уставов Вооруженных сил Украины!", – написал он.

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