В разведке рассказали, сколько тел погибших защитников Мариуполя удалось вернуть

Штаб работает над тем, чтобы вернуть каждого умершего защитника

Большинство из погибших — героические защитники Азовстали/Фото: коллаж: "Сегодня"

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными возвращает тела погибших защитников Мариуполя, которых убили российские оккупанты.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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"На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники Азовстали. Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что штаб работает над тем, чтобы вернуть каждого умершего защитника.

"Продолжается работа над возвращением домой всех пленных украинских защитников", — подчеркнули в ГУР.

Ситуация в Мариуполе

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