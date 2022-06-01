Под прицелом – Белгород! Что это за техника из США – MLRS, и как она изменит ход войны

Американская РСЗО является более эффективным оружием, чем ее российские аналоги

Американские MLRS помогут Украине получить преимущество на поле боя и нанести российским оккупантам серьезные удары. Фото: коллаж "Сегодня"

В рамках военной помощи от США в Украину могут быть доставлены реактивные системы залпового огня MLRS. Однако боеприпасы, которыми укомплектуют РСЗО, будут иметь относительно небольшую дальность стрельбы. Сайт "Сегодня" выяснил, что представляют собой американские ракеты, как они повлияют на ход войны в Украине и смогут ли поразить цели на территории России.

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Вместо баллистических ракет – снаряды небольшой дальности

США передадут Украине реактивные системы залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System) с ракетами не максимальной дальности. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Как отмечает издание с ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Джо Байден не исключил отправку в Украину систем MLRS, однако вместо дальнобойных баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии 300 км, РСЗО, скорее всего, будут комплектоваться реактивными снарядами небольшой дальности – около 70 км.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол сообщил в Twitter, что получил уточняющий комментарий из администрации Байдена о передаче MLRS.

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"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем у украинцев есть сейчас, но не такие, чтобы наносить удары вглубь России", – написал Макфол.

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Истерика в России

Несмотря на то что украинские власти призывали США и союзников передать реактивные системы залпового огня MLRS и высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, способные стрелять на расстояние до 300 км, Белый дом все же не решился предоставить в пользование ВСУ такие дальнобойные системы. Вероятно, США не захотели еще больше обострять отношения с Россией.

"В случае поставок в Украину американских систем залпового огня (РСЗО) российские города окажутся под угрозой обстрела из приграничных районов. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Надеемся, здравый смысл восторжествует, и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг", – предупредил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил: Россия предостерегла Запад "самым серьезным образом", что поставка дальнобойных вооружений будет "шагом к неприемлемой эскалации".

Сергей Лавров: "Поставка дальнобойных вооружений будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации" / Фото: МИД России

Тем временем в российских СМИ началась паника. Издания бросились массово писать об угрозах ракетных ударов по Крымскому мосту и Москве, а ярые пропагандисты предлагали атаковать ядерными оружием пункты принятия решений в США и странах Европы.

"Путин не может потерпеть поражение, потому что, извините, – ядерная держава. Если ВСУ обстреляют территорию России из американской РСЗО, если под обстрел попадет атомная электростанция или крупный город, то Россия нанесет ответный удар по США, и плевать на "пятую статью" (устава НАТО, по которой вооруженное нападение на одно из государств Альянса считается нападением на всех). Ведь в этом случае американцы будут нести прямую ответственность за нападение украинцев на Россию", – заявил скандальный телеведущий Владимир Соловьев.

В России началась истерика из-за того, что Украина получит РСЗО MLRS – об этом рассказал и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россияне впали в истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!" Что это значит? Только одно. Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу "писается"в штаны, если оппонент получает равноценное оружие", – написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит опасаться давать оружие Украине из-за его возможного использования на территории РФ, напомнив, что война ведется на украинской территории.

"И если кто-то в Европе привык к оккупированному Донбассу, то это не очень хорошая привычка", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский: "Если кто-то в Европе привык к оккупированному Донбассу, то это не очень хорошая привычка" / Фото: Офис Президента Украины

Что такое РСЗО MLRS

Реактивная система залпового огня M270 MLRS поступила в армию США в 1983 году, а через пару лет – на вооружение сухопутных войск армий других государств.

РСЗО размещена на гусеничной базе БМП "Брэдли" производства компании Vought и предназначена для ведения залпового огня на расстоянии от 30 км до 300 км. М270 MLRS – многофункциональный комплекс, который может использоваться как реактивная система залпового огня (РСЗО), так и как оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Благодаря тому, что на пусковые установки комплекса можно установить унифицированные контейнеры с разными типами боеприпасов, М270 MLRS можно использовать:

на сравнительно близком расстоянии по аналогии с "Градами" и "Смерчами",

на более отдаленной дистанции М270 MLRS, тогда она отрабатывает как ОТРК, а по характеристикам – мощнее установок типа "Точка-У".

Ракетная система М270 MLRS может атаковать:

районы сосредоточения противника;

артиллерию и РСЗО врага;

командные пункты и системы управления;

грузовой транспорт, боевую технику, бронетранспортеры.

Какие заряды используются для стрельбы М270 MLRS:

неуправляемые ракеты с кассетными боеприпасами, минами или "умными бомбами";

управляемые кластерные боеприпасы;

управляемые ракеты малой и средней дальности;

баллистические ракеты MGM-140 ATACMS с боевым радиусом 300 км.

Характеристики M270 MLRS

Вес – 25 т.

Длина – 6,85 м.

Ширина – 2,97 м.

Высота – 2,59 м.

Экипаж – в бронированной кабине можно разместить трех человек: командира установки, наводчика и водителя-механика.

Калибр – 227 мм.

Количество ракет – 12×227 мм, или 2×MGM-140 ATACMS.

Темп стрельбы – 18 выстрелов/мин.

Эффективная дальность стрельбы – 32-70 км (ракеты калибра 227 мм), до 300 км (MGM-140 ATACMS), до 499 км (Precision Strike Missile).

Двигатель – дизель Cummins.

Мощность – 500 л. с.

Дальность движения – 480 км.

Максимальная скорость – 64 км/ч.

M270 MLRS может одновременно нести 12 ракет и выпускать их в одну минуту или одну баллистическую ракету типа ATACMS. Стоимость М270 MLRS составляет 2,3 миллиона долларов.

M270 MLRS несколько раз обновлялась. В 2005 г. модификация M270 MLRS – M270A1 получила новую систему управления огнем и новую механическую часть пусковой, что позволило этой реактивной системе залпового огня использовать управляемые боеприпасы. А в системе M270C1 вообще используется система управления огнем HIMARS.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – продолжение РСЗО М270 MLRS, разработанная, как высокомобильная система залпового огня с возможностями высокомобильной артиллерийской ракетной системы. M142 HIMARS может стрелять ракетами MGM-140 ATACMS на расстояние до 300 км и ракетами Precision Strike Missile – до 500 км.

Какие РСЗО получит Украина

Вероятно, Украина не получит от США системы M142 HIMARS. Скорее всего, это будет модификация M30 или M31 GMRLS, которые бьют высокоточными реактивными ракетами на расстояние до 70 километров. Такой вывод напрашивается из заявления советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Ракеты M270 MLRS очень разные: есть ракеты высокоточные, которые летят почти на 300 км, есть неуправляемые ракеты, которые летят на 70 км. Нам с головой хватит 70", – сказал Арестович в эфире канала Фейгин Live.

Алексей Арестович: "Нам с головой хватит 70 км". Фото: Facebook

Главная разница между этими ракетами – в боевой части: M30 содержит кассетную боевую часть на 404 субэлемента, а M31 – 90-килограммовую фугасную боевую часть.

Как американские системы помогут ВСУ

Даже снаряды с меньшей максимальной дистанцией будут самым дальнобойным оружием в ВСУ, не считая РСЗО "Ольха", стреляющую на расстояние до 130 км. Однако в украинской армии осталось слишком мало таких пусковых установок и ракет к ним.

Таким образом, американские РСЗО будут очень кстати, с их помощью украинские защитники смогут уничтожать передовые логистические базы, центры связи, штабы и места скопления военной техники РФ. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, MLRS поможет Украине изменить ход войны, получить преимущество на поле боя и нанести российским оккупантам серьезные удары.

"Сегодня дальность стрельбы российской артиллерии составляет в среднем 24-28 км. РСЗО, как российские, так и наши, бьют на 20-40 км. MLRS – это универсальные пусковые установки, и к ним могут применяться как реактивные снаряды с дальностью стрельбы от 40 до 120 км, так и оперативно-тактические ракеты с дальностью пуска до 300 км. Но даже если у нас будут снаряды, которые смогут уничтожать противника, находящегося в 60 -70 км, это уже будет преимуществом на поле боя", – говорит нам Жданов.

Отметим, что американские РСЗО являются более эффективным оружием, чем их российские аналоги. Погрешность отклонения от цели у MLRS составляет всего 4 метра, в то время как у российских систем залпового огня – 30 метров. M270 имеет большую дальность, чем, например, советская БМ-21 "Град". Стандартная ракета для американской установки летит на 45 км, а "Град" – всего на 20.

Олег Жданов уверен, что после получения систем их прежде всего начнут применять на территории Донецкой и Луганской областей.

"MLRS очень пригодятся на направлении, которое сегодня является наиболее угрожающим. Эти РСЗО могут повлиять на изменение ситуации на Донбассе, а после того, как враг будет выбит из Луганской и Донецкой областей, их смогут перекинуть на другие направления. Например, для освобождения Херсона", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "MLRS могут повлиять на изменение ситуации на Донбассе". Фото: скриншот видео

Военный эксперт Якуб Войнаровский также считает, что РСЗО MLRS необходимы ВСУ. В то же время он отмечает, что если бы западные партнеры предоставили Украине дальнобойные боеприпасы, освобождение оккупированных территорий произошло бы быстрее.

"Пуск одной ракеты – на 300-500 километров. Если бы у нас в каждой бригаде был дивизион таких систем, ситуация на фронте поменялась бы кардинально. Мы намного быстрее могли бы освободить оккупированные территории. Сейчас эти РСЗО будут для нас весомым аргументом, потому что позволят комбинированно наносить удары по тактической зоне противника, но пока мы не сможем атаковать врага на его территории", – говорит он.

Сможет ли Украина атаковать Россию

Политолог Алексей Голобуцкий не исключает, что Украина все же может получить дальнобойные боеприпасы к системам MLRS. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В США заявили, что не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут попасть по России. Заявление означает, что США напрямую не будут поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы. Но США могут организовать поставки таких ракет не напрямую – скажем, их предоставит Украине Польша. Или еще кто-нибудь", – отметил он.

Голобуцкий также отметил, что для США и всех союзников Крым – это Украина, а не Россия. Следовательно, предоставление ракет, которые способны достичь Крыма или Змеиного острова никак не будут противоречить официальным заявлениям Белого дома.

Кроме того, политолог подчеркнул, что даже ракеты, действующие на расстоянии 70 км, все же смогут поразить цели на территории России.

"70 км – этого будет достаточно, чтобы обрушить всю российскую логистику. Из Харькова 70 км – это Белгород. Из окрестностей Донецка 70 км – это также уже территория России. Из Николаева – это половина оккупированной Херсонщины. Да и Змеиный. То есть показательный отказ от более дальнобойных ракет, по сути, для наших задач ничего не изменил, но дал впечатление компромисса для нужд Байдена и для маневров в ООН и НАТО", – подытожил Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий: "70 км – этого будет достаточно, чтобы обрушить всю российскую логистику". Фото: Facebook

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