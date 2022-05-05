Убийцы Крымского моста. Что могут американские ракеты, которые идут в Украину (видео)

Ракетные системы HIMARS и MLRS могут поражать цели в глубоком тылу оккупантов

Комплекс HIMARS может поразить баллистической ракетой Крымский мост. Фото: коллаж "Сегодня"

В рамках военной помощи от США в Украину могут быть доставлены американские реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Это оружие способно бить на расстояние 300 км и поражать цели в оперативном и стратегическом тылу российских оккупантов, являющиеся важными логистическими объектами, таким, как например, Крымский мост.

Сайт "Сегодня" разобрался в технических характеристиках американских РСЗО и выяснил смогут ли ВСУ уничтожить ракетами США транспортный переход через Керченский пролив.

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Что такое M142 HIMARS

О необходимости для Украины ракетных систем, которые могут бить дальше обычной "арты", заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужныйв разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Именно к такому виду оружия относятся американские пусковые установки M142 HIMARS и М270 MLRS, которые способны выполнять как роль реактивных систем залпового огня, так и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) с дальностью действия до 300 км. После переговоров Залужного и Милли BBС сообщило, что данные РСЗО могут быть доставлены в Украину в ближайшее время.

M142 HIMARS – высокомобильная реактивная система залпового огня, смонтированная на колесном шасси. Предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами. Несет шесть ракет для залпового огня или одну баллистическую ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Дальность стрельбы – от 30 до 300 км.

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Что такое M270 MLRS

M270 MLRS – реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли", предназначенная для выполнения боевых задач в любое время суток и при различных погодных условиях. Эффективно уничтожает с закрытых огневых позиций на расстояниях свыше 30 км сосредоточения войск и боевой техники, позиции ствольной и реактивной артиллерии противника. Также применяется против сил и средств противовоздушной обороны, грузовых автомобилей, легкобронированных бронетранспортеров, а также командных пунктов, узлов связи и других целей.

В России беспокойство, в Крыму паника

Американские ракетные системы вызвали серьезную обеспокоенность в российских СМИ – журналисты предполагают, что при помощи дальнобойных ракет украинская армия сможет нанести удар по Крымскому мосту. К слову, угроза атаки ВСУ активно обсуждалась российскими пользователями соцсетей после недавнего заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что "Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту". А после того, как террорист Игорь Гиркин-Стрелков "подлил масло в огонь", заявив, что Украина уже имеет все возможности для уничтожения Керченского моста, на аннексированном полуострове началась паника.

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Люди бросились массово покидать Крым, опасаясь, что президент РФ Владимир Путин ради парада 9 мая снимет часть военных и техники с фронта, а ВСУ в это время пойдет в наступление и ударит ракетами по мосту.

В сетях развернулись бурные диспуты по этому поводу.

"К сожалению, с тем количеством оружия, которое дали американцы, подрыв моста – это только вопрос времени", – пишет пользовательница Наталья Зимина.

Также крымчане боятся, что украинские военные начнут мстить за массовые убийства и зверства оккупантов в Буче и Мариуполе, и не будут жалеть никого.

"Осталось только по мосту ударить – и все, мы в капкане. Надо ехать, пока есть еще возможность", – пишет Анастасия Юсупова.

Почему Украине выгодно уничтожение Крымского моста

Разрушение Крымского моста позволит нарушить логистику всей Южной группировки армии РФ. С помощью данного транспортного перехода оккупанты на автомобилях и поездах перевозят большие объемы военной техники, вооружения, боеприпасов и продовольствия. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт Олег Жданов.

"По Крымскому мосту армия РФ может перебрасывать подкрепления из материковой части России в оккупированный Крым. Его нужно уничтожить, чтобы превратить Крым в логистическую ловушку. Оккупанты будут вынуждены отправлять грузы морем, что занимает больше времени, – говорит Жданов.

Он также добавил, что уничтожение Крымского моста исключит возможность проведения десантной операции Черноморского флота РФ, так как крупные десантные корабли придется использовать для транспортировки грузов через Керченский пролив.

Кроме того, уничтожение моста поспособствует освобождению Южного фронта от оккупантов и станет значительным ударом для российской экономики, ведь Москва будет вынуждена тратить немалые средства на восстановление этой стратегически важной для решительного наступления переправы.

По словам военного эксперта, по Крымскому мосту нужно было нанести удар еще в первый день полномасштабного вторжения России, однако у ВСУ не было и до сих пор нет соответствующего оружия.

"У нас нет огневых средств, которые могли бы ударить по Крымскому мосту. Отправлять туда авиацию, бомбардировщики – бессмысленно, потому что плотность ПВО там зашкаливает. Они просто не долетят. ДРГ просто не донесет столько взрывчатки и не дойдет до этого моста", – объяснил Жданов.

Он также добавил, что перед войной украинский оборонпром разрабатывал комплексы "Гром","Сапсан" и "Борисфен" с оперативно-тактическими ракетами с дальностью пуска 480 км, но не успел запустить их в массовое производство.

Олег Жданов: ""У нас нет огневых средств, которые могли бы ударить по Крымскому мосту". Фото: скриншот

Могут ли ракетные системы США разрушить Крымский мост

Ракетный комплекс HIMARS оснащен баллистическими ракетами MGM-168 ATACMS – Block IVA с боевой частью в 230 кг. Ракеты ATACMS создавались под такие задачи, как удары по аэродромам, штабам, составам и другим важным целям. Это нечто подобное советскому ракетному комплексу "Точка-У", только гораздо современнее. Дальность полета ракеты ATACMS составляет 300 км, что позволяет долететь ей до Крымского моста, например с западного побережья Днепра в Запорожской области.

Военный эксперт Якуб Войнаровский считает, что одной или двух-трех ракет для уничтожения объекта такого класса будет мало.

"Учитывая то, что защита Крымского моста обеспечивается зенитно-ракетными комплексами "С-400", часть наших ракет они могут сбить на подлете. Даже если несколько ракет и попадут по мосту, они не разрушат полностью его прочную конструкцию, но могут значительно повредить железнодорожное полотно и автомобильную дорогу на нем, что, конечно, осложнит, логистику врага", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

В то же время эксперт отмечает, что удар по Крымскому мосту не остановит российские поставки оружия и продовольствия, а лишь на время их замедлит.

"Основной поток военных грузов Россия отправляет морем. Железнодорожный и автомобильный транспорт, проходящий через Крымский мост, на время остановится, но поврежденное полотно через какое-то время починят, после чего поезда и грузовики снова поедут", – говорит Войнаровский.

По мнению эксперта, атака на Крымский мост будет иметь более психологический эффект, чем практический.

"Ракетный удар по мосту покажет россиянам, что ВСУ может дотянуться до них, как бы далеко они не находились. Однако военная целесообразность в такой атаке весьма сомнительна. Мы потратим очень важный и дорогой боезапас для того, чтобы не уничтожить, а лишь повредить мост, который оккупанты быстро восстановят. Я думаю, такие ракеты стоит использовать для ударов по штабам, командным пунктам и местам большого скопления тяжелой военной техники противника", – подытожил Войнаровский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на саммите на авиабазе Рамштайн в Германии, в котором участвовали более 40 министров обороны, было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Также мы рассказывали, что США дают Украине сверхновые дроны-камикадзе и гаубицы.