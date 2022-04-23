Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Мариуполе оккупанты вывозят тела погибших украинцев в пластиковых мешках – советник мэра

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 11:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Захватчики продолжают "зачистку" в центре города
Оккупанты проводят "зачистку" в Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты проводят "зачистку" в Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты продолжают "зачистку" в центре города. Сейчас захватчики чистят завалы Драматического театра.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Реклама

По его словам, в процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе.

Затем, по наполнению, вывозят в Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

К "зачистке" от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемых "МСЧ ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

Реклама

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище", – подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполе РФ могла использовать смешанный с химикатами слезоточивый газ – США

В Мариуполе российские оккупанты могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Как рассказал Карпентер, пока изучаются сообщения о том, что РФ применила химические вещества при атаке на Мариуполь.

Реклама

"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешав с химическими веществами, способными вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", – заявил он.

По его словам, такая информация очень беспокоит США. Сейчас власть должна срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине.

Карпентер добавил, что информация о военных преступлениях РФ была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международных судов или трибуналов, у которых есть или может быть юрисдикция в будущем".

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять