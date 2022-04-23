У Маріуполі окупанти вивозять тіла загиблих українців у пластикових мішках – радник мера

Загарбники продовжують "зачистку" у центрі міста

Окупанти проводять "зачистку" у Маріуполі. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти продовжують "зачистку" у центрі міста. Наразі загарбники чистять завали Драматичного театру.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, у процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих у пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують у накопичувач у промисловій зоні в районі Нікольського шосе.

Потім, за наповненням, вивозять до Мангуша, де насипом звалюють у 300-метрову траншею.

До "зачистки" від тіл загиблих маріупольців залучені виключно командировані працівники так званих "МСЧ ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

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"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під Драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише в 2018-2019 роках при проведені реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище", – наголосив Андрющенко.

У Маріуполі РФ могла використати змішаний з хімікатами сльозогінний газ – США

У Маріуполі російські окупанти могли використовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер

Як розповів Карпентер, поки що вивчаються повідомлення про те, що РФ застосувала хімічні речовини під час атаки на Маріуполь.

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"Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, зокрема сльозогінний газ, змішавши з хімічними речовинами, здатними викликати сильніші симптоми, щоб послабити та вивести з ладу українських та цивільних бійців у рамках своєї агресивної кампанії по захопленню Маріуполя", – заявив він.

За його словами, така інформація дуже непокоїть США. Наразі влада має терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути ще одним воєнним злочином в Україні.

Карпентер додав, що інформація про воєнні злочини РФ була передана у "відповідні механізми притягнення до відповідальності, а також національні, регіональні та/або міжнародні суди або трибунали, у яких є або може бути юрисдикція в майбутньому".

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