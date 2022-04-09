В Мариуполе оккупанты прячут трупы горожан в подземных переходах и тоннелях

Новый факт преступления против человечности зафиксирован на окраине Мариуполя. Здесь обнаружен тоннель, в котором граждане Российской Федерации складывали убитых ими украинцев.
Об этом сообщается на телеграм-канале городской администрации Мариуполя.
Что известно
"Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых русскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым", – говорится в сообщении.
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Власти Мариуполя также сообщают, что оккупанты пытаются скрыть свои преступления.
"Они вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захоранивают в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе, ибо масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", – сказано в сообщении.
Обстановка в Мариуполе
- Согласно вечерней сводке генштаба ВСУ от 9 апреля, основные усилия оккупанты сосредотачивают на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.
- Бойцы полка "Азов" продолжают оборону большей части города, успешно уничтожая технику противника.
- Советник мэра города Петр Андрющенко подтвердил, что в Мариуполе слышны звуки взрывов во всех районах, а оккупанты готовят крематории для сжигания убитых.
- Стало известно, что под Мариуполем российские оккупанты три дня пытали 78-летнего писателя Евгения Баля, ветерана Второй мировой войны. Сердце мужчины не выдержало и он умер.