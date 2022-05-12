В Мариуполе оккупанты придумали новые издевательства: женщин раздевают на глазах у мужчин

Украинцы живут в сверхсложных, нечеловеческих условиях

Женщин раздевают до трусов, часто на глазах их мужей. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты практически без остановки обстреливают территорию завода "Азовсталь", используя танки, пехоту, корабельную артиллерию и авиацию, а также терроризируют мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщил корреспондент "Украина 24" Артем Попов в эфире национального марафона "Єдині новини".

Как стало известно из репортажа, жителям Мариуполя, не имеющих справок о фильтрации, запрещено передвигаться по городу, а людей, которые не прошли проверку, отправляют в изоляторы под Оленевкой и в тюрьму "Изоляция" в Донецке.

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"Оккупанты хотят провести 100-процентную фильтрацию местного населения. Без этих документов они запрещают мирным жителям передвигаться между районами города. Много людей вывезены за границы города на фильтрацию в село Безыменное и под Новоазовск", – рассказал Попов.

Как проинформировал корреспондент, более месяца в фильтрационных лагерях удерживаются около двух тысяч человек.

"Несмотря на то, что этим людям уже выдали справки о фильтрации, их не отпускают и они там живут в сверхсложных, нечеловеческих условиях, и начинают болеть туберкулезом", – сообщил журналист.

Попов также подчеркнул, что процедура фильтрации проходит циничным образом.

"Женщин раздевают до трусов, часто на глазах их мужей. Это все сопровождается комментариями и насмешками оккупантов. Происходит террор населения", – говорит он.

Корреспондент также отметил, что из-за информационного вакуума и пропагандистской работы захватчиков украинцы боятся выезжать из Мариуполя.

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"Оккупанты их убеждают, что тем, кто получал гуманитарную помощь от российской армии, на подконтрольной Украине территории грозит до 15 лет тюрьмы", – резюмировал Попов.

Подробнее комментарий корреспондента смотрите на видео с 08:03.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в захваченном Мариуполе российские оккупанты начали подачу воды в тестовом режиме. Вода появилась в районе Новоселовки и Восточного. В результате в городе в некоторых местах случились прорывы до 5 метров в длину, и их множество.

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Также мы информировали, что в Мариуполе российские военные продолжают блокировать выходы из системы подземных переходов "Азовстали". Но несмотря на это, защитники города продолжают героически контратаковать.