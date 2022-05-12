У Маріуполі окупанти вигадали нові знущання: жінок роздягають на очах у чоловіків

Українці живуть у надскладних, нелюдських умовах

Жінок роздягають до трусів, часто на очах їхніх чоловіків. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти практично безупинно обстрілюють територію заводу "Азовсталь", використовуючи танки, піхоту, корабельну артилерію та авіацію, а також тероризують мирних жителів Маріуполя. Про це повідомив кореспондент "Україна 24" Артем Попов в ефірі національного марафону "Єдині новини".

Як стало відомо з репортажу, мешканцям Маріуполя, які не мають довідок про фільтрацію, заборонено пересуватися містом, а людей, які не пройшли перевірку, відправляють до ізоляторів під Оленівкою та до в'язниці "Ізоляція" у Донецьку.

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"Окупанти хочуть провести 100-відсоткову фільтрацію місцевого населення. Без цих документів вони забороняють мирним жителям пересуватися між районами міста. Багато людей вивезено за межі міста на фільтрацію до села Безіменне та під Новоазовськ", – розповів Попов.

Як проінформував кореспондент, понад місяць у фільтраційних таборах утримується близько двох тисяч осіб.

"Незважаючи на те, що цим людям вже видали довідки про фільтрацію, їх не відпускають і вони там живуть у надскладних, нелюдських умовах, і починають хворіти на туберкульоз", – повідомив журналіст.

Попов також наголосив, що процедура фільтрації відбувається цинічно.

"Жінок роздягають до трусів, часто на очах їхніх чоловіків. Це все супроводжується коментарями та насмішками окупантів. Відбувається терор населення", – каже він.

Кореспондент також зазначив, що через інформаційний вакуум і пропагандистську роботу загарбників українці бояться виїжджати з Маріуполя.

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"Окупанти їх переконують, що тим, хто отримував гуманітарну допомогу від російської армії, на підконтрольній Україні території загрожує до 15 років в'язниці", – резюмував Попов.

Докладніше коментар кореспондента дивіться на відео з 08:03.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у захопленому Маріуполі російські окупанти розпочали подачу води у тестовому режимі. Вода з'явилася в районі Новоселівки та Східного. У результаті у місті в деяких місцях сталися прориви до 5 метрів у довжину, та їх безліч.

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Також ми інформували, що у Маріуполі російські військові продовжують блокувати виходи із системи підземних переходів "Азовсталі". Але незважаючи на це, захисники міста продовжують героїчно контратакувати.