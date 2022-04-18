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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Мариуполе оккупанты готовят мощный удар по заводу "Азовсталь"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 апреля, 00:50
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Сейчас в укрытиях завода находятся еще около 1000 мирных жителей Мариуполя, среди которых есть дети
Оккупанты хотят нанести удар по заводу "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты хотят нанести удар по заводу "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе в ближайшее время российские оккупанты готовят массированный удар по заводу "Азовсталь", где прячутся сотни мирных жителей.

Об этом сообщил журналист в эфире марафона FREEDOM на канале Украина 24.

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Как рассказал корреспондент, по информации украинских военных, оккупанты планируют бомбить "Азовсталь" авиационными бомбами ФАБ 1000 и ФАБ 3000.

Сейчас в укрытиях завода находятся еще около 1000 мирных жителей Мариуполя, среди которых есть дети.

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В Мариуполе 4-летняя Алиса живет в подвале полтора месяца

В Сети начали распространять видео с 4-летней девочкой Алисой, которая полтора месяца находится в захваченном Мариуполе в одном из подвалов "Азовстали". Малышка рассказала, что очень хочет домой, и передала привет своей бабушке. Соответствующее видео опубликовал экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

"Эта маленькая девочка Алиса находится в одном из подвалов "Азовстали", где ее мать – военный медик – круглосуточно оказывает помощь раненым защитникам Мариуполя. Кроме нее, в подвалах находятся сотни гражданских людей, нашедших единственное возможное убежище у военных", – написал Жорин.

По его словам, российские оккупанты непрерывно обстреливают "Азовсталь". Захватчики сбрасывают сверхмощные бомбы на здания, поэтому сотни жизней, включая детей, находятся под огромной угрозой.

"Пострадавшие дети в Украине" – это такие как Алиса. Однако без видео, без фото, без слов – это только статистика. Посмотрите на девочку и осознайте – это реальность", – подчеркнул Жорин.

Ситуация в Мариуполе

Мариупольский горсовет в своем telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских войск разрушено 95% зданий.

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, после соединения с полком "Азов" подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского защита города стала сильнее.

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