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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В квартирах снаряды, а люди подрываются на минах. Что сейчас происходит в Макарове – эксклюзив

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 апреля, 12:36
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После оккупации в поселок пока не разрешают возвращаться, там работают саперы и коммунальщики
В Макаров под Киевом пока не советуют возвращаться.
В Макаров под Киевом пока не советуют возвращаться. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Макарове Киевской области, как и в других, до недавнего времени оккупированных городах, уже вовсю идут восстановительные работы.

Об этом "Сегодня" сообщил поселковый голова Макарова Вадим Токар.

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По его словам, в их громаде, кроме Макарова, серьезно пострадали еще несколько населенных пунктов.

"Сейчас пока что мы подсчитываем не убытки, а разрушения. Их очень много. 21 населенный пункт в нашей громаде был под обстрелами. Что касается Макарова, то по состоянию на вчера мы насчитали 101 полностью разрушенных зданий. Повреждено – более 400 строений", – рассказал нам Вадим Токар.

Оккупанты оставили "сюрпризы"

По его словам, пока что кое-где на дорогах остается техника, которую возможно убрать только с помощью ВСУ.

"Также постоянно проводится разминирование. Вчера был случай, когда в поле подорвалась машина с электриком и двумя саперами. Они сдавали назад и взорвалась задняя часть машины, кабина осталась целой. Люди остались целыми. Есть случаи, когда люди находят в квартирах и домах неразорвавшиеся снаряды, растяжки", – говорит Токар.

Также он уточнил, что из 11 тысяч абонентов уже возобновлено газоснабжение для 4600.

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"Насколько помню, то в 10 населенных пунктах возобновлено электроснабжение, частично – в Макарове. Спасибо Богу и тем людям, которые нам помогают", – сообщил Токар.

О самом трагическом – гибели местных жителей, Вадим Токар говорит так:

"В нашей громаде сначала обнаружили погибшими 132 человека. Сейчас родственники начали хоронить их. Сейчас вместе с нацполицией занимаемся теми, кто похоронен ненадлежащим образом, ведь люди хоронили там, где могли – во дворах, в садах. Позавчера подняли на поверхность 17 человек, вчера – 23. Такая работа продолжается. Находим и детей…Большинство людей погибли при попытке эвакуироваться с оккупированной территории".

Людей просят пока не возвращаться

О том, когда можно будет безопасно жить в Макарове и при работающей инфраструктуре, поселковый голова сказал так:

"Просим местных жителей пока не возвращаться. Нужно дать возможность нормально поработать саперам и коммунальным службам. Люди, которые возвращаются, не понимают, что у нас не работает ни один из магазинов, ни одна из аптек, ни одна из заправок. Больница работает в полевых условиях. Мы ставим цель провести необходимые работы за 2-3 недели, но реально понадобится не меньше месяца. Да и военная обстановка еще не та".

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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