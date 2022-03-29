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В Киеве сбитая ракета оккупантов попала в дом экс-премьера Фокина (фото)

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29 марта, 04:57
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В доме разгромило окна и двери. По словам Фокина, все это не сравнимо с тем, что происходит с другими городами
Дом Витольда Фокина повредили обломки российской ракеты. Фото: "Радио Свобода", коллаж "Сегодня"
Дом Витольда Фокина повредили обломки российской ракеты. Фото: "Радио Свобода", коллаж "Сегодня"

Один из домов в Дарницком районе Киева, в который попали обломки российской ракеты, сбитой силами украинской ПВО 28 марта, принадлежит бывшему премьер-министру Витольду Фокину.

Об этом сообщил сам Фокин в комментарии изданию Радио Свобода.

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По словам экс-премьер-министра, в доме разгромило окна и двери, и поэтому пока вернуться домой он не может.

"Да, пострадал мой дом. Обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", – рассказал Фокин.

Он добавил, что все это не сравнимо с тем, что происходит с другими городами, например, с Мариуполем.

"Я убежден, что мы его отстроим. Там не такие большие повреждения. Теперь мы где-нибудь неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это не сравнимо с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – город моей мамы. И когда я смотрю на это, сдержать слезы невозможно", – подчеркнул бывший премьер.

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Поврежденный дом Витольда Фокина. Фото: "Радио Свобода"

Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева

По информации Генштаба ВСУ на 28 марта, российские войска пытаются прорвать оборону Киева с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

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Оккупанты продолжают без разбора обстреливать Киев. Ракеты и снаряды попадают в жилые дома, школы, детские сады. Из-за регулярных обстрелов разрушаются городские коммуникации и теплотрассы, а десятки жилых домов остаются без тепла.

Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты по всей Украине. Часто снаряды попадают в линии электропередач, в результате чего обесточивают целые села, города и районы в областях. Ремонтные бригады оперативно работают на объектах и возобновляют электроснабжение.

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