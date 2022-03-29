У Києві збита ракета окупантів потрапила у будинок експрем'єра Фокіна (фото)

У будинку розгромило вікна та двері. За словами Фокіна, все це не можна порівнювати з тим, що відбувається з іншими містами

Дім Вітольда Фокіна пошкодили уламки російської ракети. Фото: "Радіо Свобода", колаж "Сьогодні"

Один із будинків у Дарницькому районі Києва, в який потрапили уламки російської ракети, збитої силами української ППО 28 березня, належить колишньому прем'єр-міністрові Вітольду Фокіну.

Про це повідомив сам Фокін у коментарі виданню Радіо Свобода.

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За словами експрем'єр-міністра, у будинку розгромило вікна та двері, і тому поки що повернутися додому він не може.

"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", – розповів Фокін.

Він додав, що все це не можна порівнювати з тим, що відбувається з іншими містами, наприклад, з Маріуполем.

"Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо", – наголосив колишній прем'єр.

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Пошкоджений будинок Вітольда Фокіна. Фото: "Радіо Свобода"

Окупанти намагаються прорвати оборону Києва

За інформацією Генштабу ЗСУ на 28 березня, російські війська намагаються прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.

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Окупанти продовжують без розбору обстрілювати Київ. Ракети та снаряди влучають у житлові будинки, школи, дитячі садки. Через регулярні обстріли руйнуються міські комунікації та теплотраси, а десятки житлових будинків залишаються без тепла.

Російські війська щодня обстрілюють населені пункти по всій Україні. Часто снаряди влучають у лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмлюють цілі села, міста та райони в областях. Ремонтні бригади оперативно працюють на об’єктах та відновлюють електропостачання.