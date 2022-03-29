Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Києві збита ракета окупантів потрапила у будинок експрем'єра Фокіна (фото)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 04:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У будинку розгромило вікна та двері. За словами Фокіна, все це не можна порівнювати з тим, що відбувається з іншими містами
Дім Вітольда Фокіна пошкодили уламки російської ракети. Фото: "Радіо Свобода", колаж "Сьогодні"
Дім Вітольда Фокіна пошкодили уламки російської ракети. Фото: "Радіо Свобода", колаж "Сьогодні"

Один із будинків у Дарницькому районі Києва, в який потрапили уламки російської ракети, збитої силами української ППО 28 березня, належить колишньому прем'єр-міністрові Вітольду Фокіну.

Про це повідомив сам Фокін у коментарі виданню Радіо Свобода.

Реклама

За словами експрем'єр-міністра, у будинку розгромило вікна та двері, і тому поки що повернутися додому він не може.

"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", – розповів Фокін.

Він додав, що все це не можна порівнювати з тим, що відбувається з іншими містами, наприклад, з Маріуполем.

"Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо", – наголосив колишній прем'єр.

Реклама

Пошкоджений будинок Вітольда Фокіна. Фото: "Радіо Свобода"

Окупанти намагаються прорвати оборону Києва

За інформацією Генштабу ЗСУ на 28 березня, російські війська намагаються прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.

Реклама

Окупанти продовжують без розбору обстрілювати Київ. Ракети та снаряди влучають у житлові будинки, школи, дитячі садки. Через регулярні обстріли руйнуються міські комунікації та теплотраси, а десятки житлових будинків залишаються без тепла.

Російські війська щодня обстрілюють населені пункти по всій Україні. Часто снаряди влучають у лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмлюють цілі села, міста та райони в областях. Ремонтні бригади оперативно працюють на об’єктах та відновлюють електропостачання.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 28 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17000
2
Літаки Літаки
123
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артилерія Артилерія
302
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
95
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Докладніше
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти