В Киеве попрощались с погибшим на фронте журналистом Александром Маховым (видео)

Церемония прощания прошла сегодня, 9 мая, в Михайловском соборе столицы

В Киеве попрощались с Александром Маховым / Коллаж "Сегодня"

В Киеве попрощались с журналистом и добровольцем Александром Маховым, который погиб 4 мая под Изюмом в Харьковской области. Военнослужащий был многолетним военкором канала "Украина" и добровольцем, который прошел Дебальцево.

Об этом сообщает telegram-канал Украина 24.

Реклама

Церемония прощания прошла в Михайловском соборе. Похороны пройдут на Берковецком кладбище.

Что известно об украинском защитнике

Александр – участник боевых действий. Кроме того, он стал единственным журналистом на борту самолета, который проводил эвакуацию из Уханя.

Реклама

В 2021 году журналист, военный корреспондент новостей "Сегодня" и канала "Украина 24", участник боевых действий Александр Махов вошел в список финалистов рейтинга "ТОП-50 блогеров Украины по версии читателей сайта Фокус".

Он – один из тех, кто первым показывал и освещал события войны. Махов одним из первых привился от коронавируса на передовой, а также был единственным представителем украинских медиа на борту самолета, который эвакуировал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Александр Махов создал большое количество сюжетов, а также описывал происходящее на войне в подкасте "Военкор".

Реклама

Долгое время Махов работал на канале "Украина" и "Украина 24", а в октябре 2021-го перешел на телеканал "Дом".

Читайте также: