В Изюме под завалами дома нашли тела 44 человек — глава ОВА

Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения в Украине

Синегубов о ситуации в Изюме / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в марте, обнаружили тела 44 погибших местных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook.

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"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!" " – написал председатель ОВА.

Обстановка на Изюмском направлении