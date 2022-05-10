В Ізюмі під завалами будинку знайшли тіла 44 людей — голова ОВА

У тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області під завалами п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли тіла 44 загиблих місцевих жителів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Facebook.
"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!" – написав голова ОВА.
Обстановка на Ізюмському напрямку
- Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Ізюмський напрямок найважливіший з усіх, але там ще не розпочався очікуваний усіма наш контрнаступ. Проте саме цей напрямок експерт називає найскладнішим.
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович днями сказав, що наступ окупантів на Ізюм уже провалений.
- 5 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія намагається поліпшити позиції в районі Ізюма, заодно захопивши Рубіжне та Попасну.