В ISW просчитали, каким будет дальнейшее наступление РФ на Донбассе

Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций

Оккупанты сосредотачивают силы на Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"

Успех России в интенсивных городских боях, скорее всего, будет медленным. Это связано с тем, что российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточена почти полностью лишь на Северодонецке.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Что будет дальше?

Эксперты считают: маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций.

Скорее всего, россияне в дальнейшем откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации в ближайшие дни имеющихся сил в Северодонецке.

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Зеленский назвал захват Северодонецка принципиальной задачей для оккупантов

На востоке Украины оккупанты пытаются всеми силами захватить Северодонецк, для них это очень важный город. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По его словам, на захват Северодонецка Россия сейчас бросила большие силы, которые не считаются с потерями.

"Россия подошла слишком близко к нему, слишком большие силы собраны на нашем Донбассе, слишком подготовилась к наступлению там. Считаю символическим, что российские военные свою попытку захватить Северодонецк начали с того, что вошли в гостиницу под названием "Мир". Мир – это действительно первая мишень для России", – отметил президент.

Также Зеленский рассказал о том, что в результате вражеских обстрелов в Северодонецке разрушена вся критическая инфраструктура, повреждены 90% домов, там нет связи.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента, и им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько звучит это название сейчас! – Дружбы Народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", – сказал глава государства.

Зеленский заверил, что наши воины делают все возможное чтобы сдержать это наступление.

Напомним, Северодонецк важен для россиян на этом этапе войны прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага на 30 мая: еще минус 200 солдат личного состава за сутки, а также 11 танков и 12 бронированных машин.

Ситуация в Северодонецке