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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В ISW просчитали, каким будет дальнейшее наступление РФ на Донбассе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 мая, 10:46
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Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций
Оккупанты сосредотачивают силы на Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты сосредотачивают силы на Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"

Успех России в интенсивных городских боях, скорее всего, будет медленным. Это связано с тем, что российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточена почти полностью лишь на Северодонецке.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Что будет дальше?

Эксперты считают: маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций.

Скорее всего, россияне в дальнейшем откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации в ближайшие дни имеющихся сил в Северодонецке.

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Зеленский назвал захват Северодонецка принципиальной задачей для оккупантов

На востоке Украины оккупанты пытаются всеми силами захватить Северодонецк, для них это очень важный город. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По его словам, на захват Северодонецка Россия сейчас бросила большие силы, которые не считаются с потерями.

"Россия подошла слишком близко к нему, слишком большие силы собраны на нашем Донбассе, слишком подготовилась к наступлению там. Считаю символическим, что российские военные свою попытку захватить Северодонецк начали с того, что вошли в гостиницу под названием "Мир". Мир – это действительно первая мишень для России", – отметил президент.

Также Зеленский рассказал о том, что в результате вражеских обстрелов в Северодонецке разрушена вся критическая инфраструктура, повреждены 90% домов, там нет связи.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента, и им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько звучит это название сейчас! – Дружбы Народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", – сказал глава государства.

Зеленский заверил, что наши воины делают все возможное чтобы сдержать это наступление.

Напомним, Северодонецк важен для россиян на этом этапе войны прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага на 30 мая: еще минус 200 солдат личного состава за сутки, а также 11 танков и 12 бронированных машин.

Ситуация в Северодонецке

  • На Северском направлении противник обстрелял из минометов позиции Сил обороны в Сумской области.
  • Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов в направлении трассы Лисичанск – Бахмут. При этом враг продолжает штурмовать Северодонецк. Захватчики убивают мирное население.
  • Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что ситуация у Северодонецка действительно очень тяжелая – не исключено, что украинским военным вообще придется отойти и покинуть город.
  • В отеле "Мир" до сих пор идут бои. Он еще не отбит полностью. Там российские войска пытаются закрепиться. Уже появились в Сети видео так называемых кадыровцев, которые грабят этот отель и распространяют видео. ВСУ пытаются выбить их оттуда.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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