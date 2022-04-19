В Ирпене на мине подорвался грузовик (видео)

На мине подорвался грузовик в Ирпене Киевской области. Водитель погиб на месте, его личность пока устанавливают.
Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин.
"Личность погибшего, откуда он ехал и куда – сейчас устанавливаем. Я вас очень прошу, не торопитесь попасть в Ирпень! Есть места, которые саперы еще не успели отработать. Жизнь – дороже всего! Берегите себя", – говорится в сообщении.
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Жизнь под оккупацией
Ирпень был оккупирован россиянами с первых дней полномасштабного вторжения войск России в Украину. За время оккупации, которая длилась почти месяц, российская армия повредила 71% зданий города, в частности учебные и медицинские заведения.
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