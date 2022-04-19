В Ирпене на мине подорвался грузовик (видео)

Мэр утверждает, что в город торопиться не нужно, ведь есть места, которые саперы не успели отработать

В Ирпене подорвался грузовик на мине / Коллаж "Сегодня"

На мине подорвался грузовик в Ирпене Киевской области. Водитель погиб на месте, его личность пока устанавливают.

Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин.

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"Личность погибшего, откуда он ехал и куда – сейчас устанавливаем. Я вас очень прошу, не торопитесь попасть в Ирпень! Есть места, которые саперы еще не успели отработать. Жизнь – дороже всего! Берегите себя", – говорится в сообщении.

Жизнь под оккупацией

Ирпень был оккупирован россиянами с первых дней полномасштабного вторжения войск России в Украину. За время оккупации, которая длилась почти месяц, российская армия повредила 71% зданий города, в частности учебные и медицинские заведения.

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