В Ірпені на міні підірвалася вантажівка (відео)

На міні підірвалася вантажівка в Ірпені Київської області. Водій загинув на місці, його особу поки що встановлюють.
Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин.
"Особу загиблого, звідки він їхав і куди – зараз встановлюємо. Я вас дуже прошу, не поспішайте потрапити в Ірпінь! Є місця, які сапери ще не встигли відпрацювати. Життя – найдорожче! Бережіть себе", – йдеться у повідомленні.
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Життя під окупацією
Ірпінь був окупований росіянами з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія пошкодила 71% будівель міста, зокрема навчальні та медичні заклади.
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