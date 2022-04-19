В Ірпені на міні підірвалася вантажівка (відео)

Мер стверджує, що у місто поспішати не треба, адже є місця, які сапери не встигли відпрацювати

В Ірпені підірвалася вантажівка на міні / Колаж "Сьогодні"

На міні підірвалася вантажівка в Ірпені Київської області. Водій загинув на місці, його особу поки що встановлюють.

Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин.

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"Особу загиблого, звідки він їхав і куди – зараз встановлюємо. Я вас дуже прошу, не поспішайте потрапити в Ірпінь! Є місця, які сапери ще не встигли відпрацювати. Життя – найдорожче! Бережіть себе", – йдеться у повідомленні.

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Життя під окупацією

Ірпінь був окупований росіянами з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія пошкодила 71% будівель міста, зокрема навчальні та медичні заклади.

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