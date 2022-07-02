В Харькове снова взрывы – подробности

Жителям города необходимо быстро спуститься в укрытие

Жители Харькова сообщают о звуках взрывов. Коллаж "Сегодня"

Жители Харькова сообщают о взрывах.

Об этом пишет "Общественное Харьков" в Telegram-канале.

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Жителям города необходимо быстро спуститься в укрытие. Там следует находиться, пока не объявят об отбое тревоги.

В местных пабликах каналах пишут о пожаре в одном из районов города. Однако официальных комментариев власти на данный момент нет.

Оккупанты разрушили важный объект в Северодонецке

Российские оккупанты полностью уничтожили Северодонецкую ТЭЦ. До того украинские войска начали покидать разрушенный город. Это связано с тем, что защитники уходят на более укрепленные позиции.

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"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", – заявили в НАЭК "Энергоатом".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты могут вернуться на Змеиный. Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты убили двух человек.