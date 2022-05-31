В Донецкой области шахтеров, которые были заблокированы под землей, подняли на поверхность

В настоящее время шахта продолжает работать

Украинских шахтеров деблокировали/Фото: TORETSKVUGILLYA, коллаж: "Сегодня"

В Донецкой области 115 шахтеров, которые были заблокированы под землей из-за обесточивания населенных пунктов, подняли на поверхность.

Об этом "Суспільному" сообщил глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань.

Реклама

Подробности

"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает", — отметил Щербань.

Горняков подняли на поверхность на шахтах "Центральной" и "Торецкой".

Что предшествовало?

В результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области остались без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По информации Кириленко, под землей из-за обесточивания шахт осталось более ста горняков.

Реклама

"115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой". Сейчас администрации принимают необходимые меры для подъема шахтеров на поверхность", – рассказал он.

Он отметил, что из-за боевых действий на магистральной линии электропередачи сработала аварийная защита, из-за чего обесточена центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и, как следствие, – населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

"Восстановительные работы уже начались – здесь необходимо будет ликвидировать около двух десятков порывов проводов. Из-за отключения электричества прекращена подача воды от фильтровальных станций № 1 и № 2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты без воды", – сообщил Кириленко.

Читайте также