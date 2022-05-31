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В Донецкой области шахтеров, которые были заблокированы под землей, подняли на поверхность

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 мая, 03:23
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В настоящее время шахта продолжает работать
Украинских шахтеров деблокировали/Фото: TORETSKVUGILLYA, коллаж: "Сегодня"
Украинских шахтеров деблокировали/Фото: TORETSKVUGILLYA, коллаж: "Сегодня"

В Донецкой области 115 шахтеров, которые были заблокированы под землей из-за обесточивания населенных пунктов, подняли на поверхность.

Об этом "Суспільному" сообщил глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань.

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Подробности

"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает", — отметил Щербань.

Горняков подняли на поверхность на шахтах "Центральной" и "Торецкой".

Что предшествовало?

В результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области остались без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По информации Кириленко, под землей из-за обесточивания шахт осталось более ста горняков.

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"115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой". Сейчас администрации принимают необходимые меры для подъема шахтеров на поверхность", – рассказал он.

Он отметил, что из-за боевых действий на магистральной линии электропередачи сработала аварийная защита, из-за чего обесточена центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и, как следствие, – населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

"Восстановительные работы уже начались – здесь необходимо будет ликвидировать около двух десятков порывов проводов. Из-за отключения электричества прекращена подача воды от фильтровальных станций № 1 и № 2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты без воды", – сообщил Кириленко.

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