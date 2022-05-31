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На Донеччині шахтарів, які були заблоковані під землею, підняли на поверхню

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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31 травня, 03:23
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Нині шахта продовжує працювати
Українських шахтарів деблокували/Фото: TORETSKVUGILLYA, колаж: "Сьогодні"
Українських шахтарів деблокували/Фото: TORETSKVUGILLYA, колаж: "Сьогодні"

У Донецькій області 115 шахтарів, які були заблоковані під землею через знеструмлення населених пунктів, підняли на поверхню.

Про це "Суспільному" повідомив голова Торецького теркому профспілок Василь Щербань.

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Деталі

"Ми використали спеціальні генератори, які завжди підготовлені. Всіх шахтарів підняли на поверхню 29 травня. Напруга є. Шахта працює", — зазначив Щербань.

Гірників підняли на поверхню на шахтах "Центральній" та "Торецькій".

Що передувало?

Внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони Донецької області залишилися без електрики. Про це в Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За інформацією Кириленка, під землею через знеструмлення шахт залишилося понад сто гірників.

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"115 торецьких гірників залишилися під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецькій". Нині адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню", – розповів він.

Він зазначив, що через бойові дії на магістральній лінії електропередачі спрацював аварійний захист, через що знеструмлено центральну електропідстанцію НЕК "Укренерго" в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів.

"Відновлювальні роботи вже розпочалися – тут необхідно буде ліквідувати близько двох десятків поривів проводів. Через вимкнення електрики припинено подачу води від фільтрувальних станцій № 1 та № 2 Другого Донецького водопроводу – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти без води", – повідомив Кириленко.

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