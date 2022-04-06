В Австрии парламент почтил память жертв военных преступлений РФ в Киевской области

Во вторник, 5 апреля, заседание Национального совета Австрии началось с минуты молчания в память о гражданских, убитых российскими оккупантами в Киевской области.
Об этом сообщает "Укринформ".
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В начале заседания президент Национального совета Вольфганг Соботка обратился к депутатам.
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"Хочу вас попросить отреагировать на эти ужасные военные преступления в Украине минутой молчания. Мы решительно осуждаем то, что было совершено в окрестностях Киева, в Буче и Ирпене. Военные преступления никак нельзя оправдать или объяснить", — сказал Соботка.
Зеленский договорился с канцлером Австрии о его визите в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он договорился о его визите в Украину в скором времени.
"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", — сообщил глава государства.