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У Австрії парламент вшанував пам'ять жертв воєнних злочинів РФ у Київській області

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 03:59
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Перед засіданням було оголошено хвилину мовчання
Австрія рішуче засуджує дії окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Австрія рішуче засуджує дії окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 5 квітня, засідання Національної ради Австрії розпочалося з хвилини мовчання у пам'ять про цивільних, убитих російськими окупантами у Київській області.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Деталі

На початку засідання президент Національної ради Вольфганг Соботка звернувся до депутатів.

"Хочу вас попросити відреагувати на ці жахливі воєнні злочини в Україні хвилиною мовчання. Ми найрішучіше засуджуємо те, що було скоєно на околицях Києва, у Бучі та Ірпені. Воєнні злочини ніяк не можна виправдати чи пояснити", — сказав Соботка.

Зеленський домовився з канцлером Австрії про його візит в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Він домовився про його візит в Україну незабаром.

"Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", — повідомив глава держави.

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