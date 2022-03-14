Утром стартует очередной раунд переговоров с Москвой: выбран новый формат

Поздно вечером 13 марта глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и участник переговорной группы от Украины Давид Арахамия сообщил, что утром 14 марта запланирован новый раунд переговоров с делегацией России, которая ведет войну на территории нашей страны.
Соответствующее сообщении Арахамия сделал в беседе с журналистами.
"Переговоры с Россией состоятся завтра утром по видеосвязи. Они стартуют в 10:30 по киевскому времени", – сообщил политик.
Далее по теме
Ожидания
До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.
Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.
" Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее", – объяснил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".
Обстановка
- Тем не менее и осложняющие переговоры моменты существуют. Например, разведка Великобритании сообщил, что ВМФ России блокирует нам выход в Черное море.
- По данным командования Воздушных сил ВСУ, враг сосредоточился на попытках захватить Николаев и продвинуться к Кривому Рогу.
- Вечер 13 марта не стал тихим для жителей многострадального Харькова, который международный преступник Владимир Путин, по-видимому, решил полностью сровнять с землей. Лишь стемнело, харьковчане начали сообщать о сильных звуках, похожих на залпы реактивных систем огня, и о взрывах на Салтовке и Новых Домах.
- К тому же неизвестно, где по просторам Украины бегает глава чеченских бандформирований Рамзан Кадыров, который угрожает быстро порешить со всеми националистами.