Утром стартует очередной раунд переговоров с Москвой: выбран новый формат

Наша делегация уже не видит смысла куда-то лететь

На фоне продолжающегося уничтожения российской армии в Украине нашим переговорщикам уже лететь никуда не надо / Коллаж "Сегодня"

Поздно вечером 13 марта глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и участник переговорной группы от Украины Давид Арахамия сообщил, что утром 14 марта запланирован новый раунд переговоров с делегацией России, которая ведет войну на территории нашей страны.

Соответствующее сообщении Арахамия сделал в беседе с журналистами.

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"Переговоры с Россией состоятся завтра утром по видеосвязи. Они стартуют в 10:30 по киевскому времени", – сообщил политик.

Ожидания

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.

Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.

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" Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее", – объяснил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".

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