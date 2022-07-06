Украину охватила масштабная воздушная тревога, с моря летят ракеты (фото, видео) — обновлено

Сирен нет только во временно оккупированном Херсоне и Крыму

Вторую ночь подряд в Украине масштабная воздушная тревога. Оккупанты опять выпустили ракеты.

Об этом сообщает "Сегодня".

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По состоянию на 3:09 почти вся Украина красная. Тревоги нет только во временно оккупированном Херсоне и Крыму. Украинцам стоит пройти в укрытие.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что в 2:35 оккупанты запустили ракеты с акватории Черного моря.

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В сети сообщают, что в Одесской области слышали сильный взрыв. Вероятно, работает ПВО.

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Николаевские Telegram-каналы пишут, что в области в небе что-то сбили, после этого вдалеке начался пожар. Также сообщают, что из-за ночной атаки РФ уже есть пострадавший.

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