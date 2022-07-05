Масштабная тревога в Украине: в городах слышны взрывы (фото, видео)

Оккупанты ночью запустили ракеты по нашей стране

В Украине взрывы/Фото: коллаж: "Сегодня"

После того как в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Слышны взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Взрывы слышны в Днепропетровской области. Telegram-каналы пишут, что под Днепром было 6 взрывов. Также по неофициальной информации, в городе работает ПВО.

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Сообщается, что в Шостке Сумской области было 4 взрыва. Пишут, что есть один прилет.

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Откуда летят ракеты?

Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", Россия запустила ракеты с акватории Азовского моря. Из-за этого была объявлена тревога почти по всей стране. В каком направлении летят снаряды оккупантов — неизвестно.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Славянска призвал жителей ехать и назвал весомую причину для эвакуации. Также мы писали, почему Беларусь не спешит участвовать в наступлении на Украину.