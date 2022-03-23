Украинские военные ликвидировали тестя террориста Гиркина

На счету оккупанта было немало убитых украинских воинов

Ситоленко проходил службу в 3-ей отдельной мотострелковой бригаде российских оккупационных войск. Коллаж "Сегодня"

Украинские военные ликвидировали оккупанта Сергея Ситоленко, который приходится тестем террористу Игорю Стрелкову-Гиркину.

Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан в Twitter.

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"Тесть "Гиркина" Стрелкова... Ситоленко Сергей, позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 ОМСБр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Россия потеряла до 40 тысяч своих военных

В войне с Украиной российская армия понесла большие потери. Украинские защитники уничтожили от 7 до 15 тысяч военнослужащих России. РФ не удается скрыть свои потери. По подсчетам НАТО, украинские войска ликвидировали от 7 до 15 тысяч российских солдат.

"Общие же потери, включая плененных, пропавших без вести и раненых, составляют 30 – 40 тысяч", – говорится в сообщении.

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Напомним, 8 марта под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41-й армией Центрального военного округа России

9 марта украинские защитники ликвидировали двух офицеров – Константина Зизевского и Юрия Агаркова.

Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка русской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.

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Ситуация с ресурсами РФ