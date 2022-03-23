Українські військові ліквідували тестя терориста Гіркіна

Українські військові ліквідували окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем терористу Ігорю Стрєлкову-Гіркіну.
Про це повідомив український офіцер Анатолій Штефан у Twitter.
Деталі
"Тесть "Гіркіна" Стрєлкова... Ситоленко Сергій, позивний "Ситий", який з 2014-го року проходив службу в 3 ОМСБр РОА і 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякуємо снайперу Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Росія втратила до 40 тисяч своїх військових
У війні з Україною російська армія зазнала великих втрат. Українські захисники знищили від 7 до 15 тисяч військовослужбовців Росії. РФ не вдається приховати втрати. За підрахунками НАТО українські війська ліквідували від 7 до 15 тисяч російських солдатів.
"Загальні ж втрати, включаючи полонених, які зникли безвісти та поранених, становлять 30 – 40 тисяч", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 березня під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії
9 березня українські захисники ліквідували двох офіцерів – Костянтина Зізевського та Юрія Агаркова.
Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова
Ситуація із ресурсами РФ
- Після звинувачень у співпраці з агресором від співпраці з Росією відмовився нафтовий гігант TotalEnergies. Компанія відмовилася купувати ресурси у РФ і призупинила інвестиції в "Арктік ЗПГ 2".
- У той же час у світі продовжують зростати ціни на нафту після вторгнення Росії до України. Щодня фіксують зростання вартості на ринку, зокрема, 22 березня за барель просили 116 доларів.
- Раніше ми розповідали про нафтові компанії, які продовжують співпрацювати з Росією незважаючи на санкції. Крім представників з Азії, там є чимало європейських компаній, хоч і з російським корінням.