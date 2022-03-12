Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного оккупанта. На этот раз — командира танковой роты оккупантов, старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.
Об этом сообщает "Остров".
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"Иркутянин Николай Шумицкий – командир танковой роты, старший лейтенант – погиб во время специальной военной операции по защите Донбасса. Как герой, защищая от "неонацистов" Запорожскую АЭС в Энергодаре", — пишут СМИ.
Под Киевом ликвидировали российского полковника
Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова
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Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6-го танкового полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии ЦВО.
В результате удара ВСУ погиб российский полковник Андрей Захаров. В 2016 году, будучи майором, получил орден от президента РФ Владимира Путина.