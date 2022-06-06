Украинские десантники показали, как "крошат" российских оккупантов и их технику

Сечеславские десантники продолжают уничтожать российских оккупантов на Донецком направлении.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины рассказывают, что россияне хотят выйти на административные границы Донецкой области.
"Мы всегда готовы к резкому изменению обстановки и отражению атак противника. Враг производит артиллерийские обстрелы наших позиций с целью выбить наших десантников с позиции. Но их попытки безуспешны", — говорит украинский защитник.
Обстановка
- В Николаеве оккупанты 4 июня накрыли жилые кварталы и инфраструктурный объект. В результате вспыхнул масштабный пожар. Его гасят уже вторые сутки. В результате обстрела Николаева загорелись склады с зерновым шротом.
- Около 6 утра 5 июня на левом берегу Киева прогремело несколько взрывов. Местные жители услышали шесть громких взрывов и увидели столб густого черного дыма. К слову, предыдущий ракетный удар по столице был 28 апреля. Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.
- В Украине сегодня активно действуют российские диверсионно-разведывательные группы, сформированные из жителей ОРДЛО и Крыма.