Угроза ракетных ударов: в Черном море увеличилось количество российских кораблей

Оккупанты могут наносить удары по украинским населенным пунктам

РФ может запускать ракеты по Украине с кораблей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Черном море количество вражеских кораблей РФ, угрожающих ракетными ударами, возросло. Раньше их было два, а теперь три.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Указывается, что десантных кораблей не наблюдается.

В ОК "Юг" отметили, что россияне оттащили свои два подбитых "Раптора" от Змеиного до пункта базирования в Севастополе. Они надеются их "реанимировать".

"Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной территории остается актуальной. Враг, чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о размещении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и тому подобное). Будьте внимательными и бдительными", — отметили в ОК "Юг".

Отомстит ли Россия за оружие Украине от США?

НАТО не ожидает мести со стороны России из-за того, что Соединенные Штаты Америки передают Украине современное вооружение.

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"Нет, я этого не предполагаю, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО — это предоставление поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, а это право закреплено в договоре ООН", — отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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