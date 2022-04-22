Ударили по оркам! Защитники Украины разбили вражескую колонну (видео)

Защитники Украины продолжают сообщать об успехах по уничтожению сил противника – российской армии, пытающейся захватить весь Донбасс. В сети появилось видео, как работают украинские "партизаны" в тылу врага.
"Разбита колонна орков. Трофеи пригодятся в борьбе. Слава Нации. Смерть врагам", – так было подписано видео на телеграм-канале "a_shtirlitz".
Где именно украинским защитникам удалось уничтожить армейский броневик и грузовик обеспечения, не сообщается. Также неизвестно, куда делись российские солдаты из подбитой и обстрелянной техники.
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Обстановка
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