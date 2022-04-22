Урожайный день для ПВО: ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Вооруженные силы Украины 21 апреля ликвидировали 15 воздушных целей российских оккупантов, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожены шесть таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БпЛА – на счету ЗРВ Воздушных Сил" , – говорится в сообщении.
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Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения уничтожили сразу два российских самолета.
"Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы. Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц присоединяются воины Национальной гвардии Украины, сообщающие об уничтожении "Аллигатора" – вертолета Ка-52 рашистов", – добавили в сообщении.
Итак, по итогам суток поражено:
- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
- 9 БпЛА ОТР (Орлан-10).
ВСУ ликвидировали 21 000 оккупантов
Генеральный штаб ВСУ отчитался о текущих потерях российских войск в войне в Украине. Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
- танков – 829 ед.;
- боевых бронированных машин – 2118 ед.;
- артиллерийских систем – 393 ед.;
- РСЗО – 136 ед.;
- средств ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 172 ед.;
- вертолетов – 151 ед;
- автомобильной техники – 1508 ед.;
- корабли/катера – 8 ед.;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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