Удар по вокзалу Краматорска планировали заранее – в Сети нашли доказательства

Российские военные планировали целенаправленно ударить ракетами по мирным жителям Краматорска, которые находились на железнодорожном вокзале. В Сети оккупанты еще до бомбардировки "советовали" украинцам не эвакуироваться поездом.
Доказательство преступления заметила Медиаоборона.
Что ответили в РФ на бомбардировку вокзала
Российские чиновники традиционно открестились от того, что снова бомбили мирных жителей. Что соврали в Минобороны РФ:
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- Данные о ракетном ударе – "провокация и абсолютно не соответствуют действительности".
- Никаких огневых задач 8 апреля в Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось.
- Тактические ракеты 'Точка-У', обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только ВСУ.
После этого российские СМИ начали обвинять Украину в ракетном ударе.
Доказательства вины РФ
О том, что вокзал будут бомбить, оккупанты писали еще этой ночью, а "прилетело" только сегодня днем.
"Гражданам, эвакуирующимся сейчас из Славянска, Краматорска и близлежащих населенных пунктов советую покидать города не на ж/д транспорте", - писали в Сети.
Запустили "Точку У"?
Пророссийские СМИ пишут, якобы "Точка У", которую применили против мирных украинцев, есть только у нашей страны и что ВСУ стреляли в своих же людей. Однако и с этим фейком просчитались – утром 8 апреля в донецком канале опубликовали видео с запуском двух ракет из Шахтерска. Вероятно, это именно те две ракеты, убившие десятки украинцев.
В Сети уточнили, что ракеты запустили из Шахтерска – подконтрольной т.н. "ДНР" территории.
Кроме того, есть доказательства, что РФ имеет на вооружении "Точку У". Еще в феврале, накануне войны, в Беларуси прошли совместные с РФ учения "Союзная решимость-2022". Тогда военные запускали ракеты тактическими комплексами "Точка-У". Об этом писали даже СМИ, подконтрольные Александру Лукашенко.
Что известно об обстреле Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".