Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Удар по вокзалу Краматорська планували заздалегідь – у Мережі знайшли докази

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 14:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську і вбили десятки мирних жителів – влада РФ відхрестилася від звинувачень, але в соцмережах є багато доказів
Окупанти вдарили "Точкою У" по Краматорську
Окупанти вдарили "Точкою У" по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові планували цілеспрямовано вдарити ракетами по мирних жителях Краматорська, що перебували на залізничному вокзалі. У Мережі окупанти ще до бомбардування "радили" українцям не евакуюватися потягом.

Доказ злочину помітила Медіаоборона.

Реклама

Що відповіли у РФ на бомбардування вокзалу

Російські чиновники традиційно відхрестилися від того, що знову бомбардували мирних жителів. Що збрехали у Міноборони РФ:

  • Дані про ракетний удар – "провокація, абсолютно не відповідають дійсності".
  • Жодних вогневих завдань 8 квітня у Краматорську у російських збройних сил не було і не планувалося.
  • Тактичні ракети "Точка-У", уламки якої виявлені в районі залізничного вокзалу Краматорська і опубліковані очевидцями, застосовуються тільки ЗСУ.

Після цього російські ЗМІ почали звичнувачувати Україну в ракетному ударі.

Скріншот

Докази провини РФ

Про те, що вокзал бомбитимуть, окупанти писали ще цієї ночі, а "прилетіло" лише сьогодні вдень.

Реклама

"Громадянам, що евакуюються зараз із Слов'янська, Краматорська та прилеглих населених пунктів раджу залишати міста не на залізничному транспорті", – писали в Мережі.

Telegram-канал РФ. Скріншот

Запустили "Точку У"?

Проросійські ЗМІ пишуть, нібито "Точка У", яку застосували проти мирних українців, є лише у нашої країни і що ЗСУ стріляли у своїх людей. Проте і з цим фейком прорахувалися – вранці 8 квітня у донецькому каналі опублікували відео із запуском двох ракет із Шахтарська. Імовірно, це саме ті дві ракети, які вбили десятки українців.

У Мережі уточнили, що ракети запустили із Шахтарська – підконтрольної т.зв. "ДНР" території.

Реклама
Скріншот опублікував Ateo Breaking

Крім того, є докази, що РФ має на озброєнні "Точку У". Ще у лютому, напередодні війни, у Білорусі пройшли спільні з РФ навчання "Союзна рішучість-2022". Тоді військові запускали ракети тактичними комплексами "Точка-У". Про це писали навіть ЗМІ, підконтрольні Олександру Лукашенку.

Публікації про російську "Точку У".

Що відомо про обстріл Краматорська

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 19000
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1361
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти