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Убийство Путина остановит войну в Украине, но для восстановления мира нужна депутинизация России – Кулеба

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 марта, 21:39
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Министр иностранных дел сделал важное заявление
По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация. Коллаж "Сегодня"
По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация. Коллаж "Сегодня"

Устранения президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для установления мира в евроатлантическом пространстве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Подробнности

По мнению Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", – заявил Кулеба.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – более 12 тыс. человек;
  • танков ‒ 362 ед.;
  • ББМ ‒ 1205 ед.;
  • артиллерийских систем –135 ед.;
  • РСЗО ‒ 62 ед.;
  • средства ПВО ‒ 33 ед.;
  • самолетов – 58 ед.;
  • вертолетов – 83 ед.;
  • автомобильной техники ‒ 585 ед.;
  • корабли/катера ‒ 3 ед.;
  • цистерн с ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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