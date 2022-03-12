Вбивство Путіна зупинить війну в Україні, але для відновлення миру потрібна депутінізація Росії – Кулеба

Усунення президента Росії Володимира Путіна недостатньо для встановлення миру в євроатлантичному просторі.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Подробиці
На думку Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки потрібна депутинізація.
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"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінізація Росії", – заявив Кулеба.
Втрати окупантів від початку війни
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно становили:
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків – 362 од.;
- ББМ – 1205 од.;
- артилерійських систем -135 од.;
- РСЗВ – 62 од.;
- засобів ППО – 33 од.;
- літаків – 58 од.;
- вертольотів – 83 од.;
- автомобільної техніки – 585 од.;
- кораблів/катерів – 3 од.;
- цистерн з ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
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