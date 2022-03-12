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Вбивство Путіна зупинить війну в Україні, але для відновлення миру потрібна депутінізація Росії – Кулеба

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 березня, 21:39
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Міністр закордонних справ зробив важливу заяву
На думку Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки потрібна депутинізація. Колаж "Сьогодні"
На думку Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки потрібна депутинізація. Колаж "Сьогодні"

Усунення президента Росії Володимира Путіна недостатньо для встановлення миру в євроатлантичному просторі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Подробиці

На думку Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки потрібна депутинізація.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінізація Росії", – заявив Кулеба.

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно становили:

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  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків – 362 од.;
  • ББМ – 1205 од.;
  • артилерійських систем -135 од.;
  • РСЗВ – 62 од.;
  • засобів ППО – 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • вертольотів – 83 од.;
  • автомобільної техніки – 585 од.;
  • кораблів/катерів – 3 од.;
  • цистерн з ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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