У оккупантов ни единого шанса! Видео уничтожения российского танка

ВСУ показали момент уничтожения российского танка. Видео появилось на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
В ролике, снятом в открытом поле на довольно близком расстоянии от вражеской техники, виден момент выстрела по цели и взрыва танка, затем украинский солдат бежит на другую позицию.
"Сичеславцы сокращают поголовье орков! У оккупантов ни единого шанса! Слава Украине!" — говорится в комментарии к видео.
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Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.
По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.