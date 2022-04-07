У оккупантов ни единого шанса! Видео уничтожения российского танка

Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады показали отличную работу

Украинские военные взорвали танк россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ показали момент уничтожения российского танка. Видео появилось на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

В ролике, снятом в открытом поле на довольно близком расстоянии от вражеской техники, виден момент выстрела по цели и взрыва танка, затем украинский солдат бежит на другую позицию.

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"Сичеславцы сокращают поголовье орков! У оккупантов ни единого шанса! Слава Украине!" — говорится в комментарии к видео.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили:

личного состава – около 18 900 человек;

танков ‒ 698;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 332;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1358;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.

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По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.